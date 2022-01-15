İskoçya’daki bir çatı katında Kanuni’nin tablosu bulundu

İskoçya’da bir evin çatı katında Kanuni Sultan Süleyman'ın bir tablosu bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Sotheby’s müzayede evi tarafından yapılan duyuruda tabloların 17. yüzyılda yapıldığı ve neredeyse 100 senedir gün yüzüne çıkmadığı kaydedildi.

Bulunan altı tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de bulunuyor.

‘MÜTHİŞ BİR KEŞİF'

Altı hükümdara ait koleksiyon, İskoçya’nın Jedburgh kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan ve Lothian Markizi’ne ait bir malikanede keşfedildi.

Tabloların buraya gelmeden önce Edinburgh’taki Newbattle Abbey’de 1700’lü yıllara kadar sergilendiğine ilişkin kayıtlar bulunuyor.

Newbattle Türkler’i olarak satışa çıkarılan koleksiyon, ailenin erken nesil bir üyesi tarafından 1723 yılında satın alındı.

Sotheby’s İskoçya müdürü David Macdonald, portrelerin bulunmasının ‘müthiş bir keşif' olduğunu söyledi.

Müzayede evi koleksiyona 50 ile 70 bin sterlin arasında fiyat biçiyor.

Kanuni Sultan Süleyman’a ait tabloda 43 sayısı yer alıyor. Hükümdarın Irak’ı Osmanlı topraklarına kattığı seferdeki yaşına atıf için bu sayının koyulduğuna inanılıyor.

Yağlı boya tablolarda isimler Latince yer alıyor.

Tabloların kim veya kimler tarafından yapıldığı belirtilmedi.

Ancak koleksiyonun tarihi, 16. yüzyıl tarihçisi Paolo Giovio’nun çalışmalarına dayandırılıyor.

TİMURLENK’İN DE TABLOSU VAR

Çatı katında bulunan diğer padişah tabloları, 1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Murat ve 2. Bayezid’e ait.

Aynı koleksiyonda, Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timurlenk’in de bir tablosu bulundu.

Müzayede evi, geçen yıl bir başka Kanuni tablosunu 350 bin sterline satmıştı.

2020 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra’daki Christie’s müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait olduğu bilinen bir Fatih Sultan Mehmet portresini 935 bin sterlin ödeyerek satın almıştı.

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