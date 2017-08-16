İŞLEM YAPACAK MEMUR YOK!

Çalışma izni için 3 bin pasaport işlem bekliyor, bunu yapacak personel bulunamıyor

Pelin Yükselay

Başbakanlık dahil, KKTC bakanlıkları ve bağlı dairelerin çok büyük bir kısmında aşırı derecede eleman fazlalığı yaşanırken, en yoğun çalışan kurumlarda personel eksikliği yaşanıyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma İzin Merkezi’nde eleman eksikliği nedeniyle hem çalışanlar, hem de izin için başvuru yapanlar büyük zorluklar yaşıyor.

Adanın dört bir tarafına hizmet veren ve her günü yoğun geçen merkezde 8 bilgi işlem elemanı, 3 vezneci, 6 tane de ilk işlemcinin bulunduğu belirtilirken, yaz aylarında bazı personelin izinli olmasıyla işlemler daha ağır ilerliyor.

Çalışma izni çıkarmak için yapılan başvurulara yaklaşık bir ay sonra işlem yapılabildiği ve bu durumun zaman zaman görevlilerle, başvuru sahipleri arasında gerginliğe yol açtığı belirtiliyor.

Pasaport beklemede!

Masaların üstünde ve kasaların içinde işlem için bekleyen yaklaşık 3 bin pasaportun bulunduğunu belirten bir yetkili, ilgili daire personeli ile daire müdürünün yoğun iş yükü karşısında eleman talebinde bulunduğunu ifade ederek, bunun kabul görmediğini söyledi.

Bakanlıktan verilen cevabın “ek mesai yapsınlar” şeklinde olduğunu da anlatan yetkili, ek mesai ücretlerinin 7-8 ay gecikmeli ödenmesi nedeniyle personelin bu teklife sıcak bakmadığını kaydetti.

Vatandaşlar öfkeli!

Çalışma izni için başvuranlar da, yaşanan bu durum karşısında oldukça şikâyetçi. “Görevli personelin büyük bir özveri ile çalıştığını görüyoruz” diyerek, yaşanan sıkıntının ortadan kalkması için önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

Bazı dairelerde personelin işsizlikten can sıkıntısı yaşadığını, 150 civarında müşavire çalıştırılmadan maaş ödendiğini belirten işletme sahipleri de, çalışma izinlerinde yaşanan gecikme nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor.

Diyalog