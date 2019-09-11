İSMET KOTAK ANILDI

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski müdürlerinden, eski Bakan ve Milletvekillerinden Gazeteci-Yazar İsmet Kotak, 8’inci ölüm yıl dönümünde anıldı.

Törende, Kotak’ın manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Anma töreninde konuşan Başbakan Ersin Tatar, Kotak’ın ülkede birçok hizmetler yaptığını belirterek birlikte çalışma fırsatı bulduklarını da anlattı.

Tatar, Kotak’ın demokratik ve mücadeleci kişiliği ile Kıbrıs Türk Halkına büyük hizmetlerde bulunduğuna dikkati çekerek, günün sonunda güzel bir isim bıraktığını ve Kotak isminin her zaman yaşayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da küçük yaşlarında tanıdığı İsmet Kotak’ta toleransı gördüğünü belirterek ileriki yaşlarında ise emeğe saygıyı gördüğünü ifade etti.

Zaman zaman kendisini çağırıp nasihatlerde bulunduğunu hatta müzakereci olduğu dönemde tavsiyelerde bulunduğunu kaydeden Özersay, İsmet Kotak’ın bu ülke için bir kazanım olduğunu ancak erken ölümü nedeniyle büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Törene katılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da İsmet Kotak ile çalışma imkanı bulmadığını ancak BRT’de ilk uydu ve ilk internet yayınlarını yapan müdür olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Özkurt, ‘Kıbrıs Türk Halkı’nın sosyal, ekonomik ve siyasi hayatına görüyorum ki dokunmuş biri saygıyla anıyoruz’ dedi.

Törende İsmet Kotak’ın arkadaşları da Kotak ile ilgili anılarını paylaştı.