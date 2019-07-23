İSMİ YİNE SUÇLA GÜNDEMDE!

Poliste evrak sahtelemek, yalancı tanık yaratmak ve rüşvet almak gibi suçları nedeniyle geçen yıl açığa alınan fakat bir yıl geçmesine rağmen hala polis komisyonu tarafından üç ayda bir görevden uzaklaştırılması onaylanan eski başmüfettiş Ali Savaş Altan’ın isminin yine suçla bir kez daha gündeme gelmesi dikkat çekti.

Altan’ın ülkemizin tanınmış bir işadamı, 2014’te evrakta sahtecilikle para temini davasında Ali Savaş Altan tarafından teminata bağlanmadan dava okunarak serbest bırakılmıştı. Ancak olaydan beş yıl sonra Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyetini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen ilk gün duruşmasında mahkeme heyeti sanık işadamının teminata bağlanmasına karar vermişti. Mahkeme heyeti adına Başkan Fadıl Aksun sanığın teminata bağlanması durumunun kabul edilemeyeceğini belirterek bu durumun incelenmesi ve sanığı teminata bağlamayan polisler aleyhine de soruşturma açılmasına emir vermişti. Bu kararın ardından gözler polis, başsavcılık ve ağır ceza heyetine çevrildi. Altan’ın ve işadamını zamanında kimlerin kollandığı artık gün yüzüne çıkması bekleniyor.



