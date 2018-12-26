Ispanağı sakın pişirmeyin!

Ispanağın faydaları saymakla bitmiyor. Bütün uzmanlar kışın sofralarımızdan eksik etmemizi söylüyor ancak yeni bir araştırmaya göre ıspanağı yanlış yiyormuşuz.

İsveç'te Linköping Üniversitesi uzmanları, ıspanağın en sağlıklı halini bulmak için çeşitli yöntemlerle pişirerek test etti. Araştırmada varılan sonuca göre, ıspanak piştikçe içeriğindeki antioksidanlar ölüyor. Bu nedenle ıspanağın en sağlıklı hali çiğ hali.



Ispanaktaki lütein seviyesini düzenli olarak ölçümleyen bilim insanları, piştikçe lütein seviyesinin düştüğü sonucuna vardı. Lüteinin kalp krizi riskini azalttığı ve gözleri koruduğu biliniyor.

Öte yandan bilinenin aksine ıspanağı yoğurt veya sütle tüketmek de vitaminlerini öldürmüyor, lütein salımına yardımcı oluyor.



Araştırmacılardan Dr. Rosanna Chung, "En iyisi ıspanağın hiç ısıyla temas etmemesi. Hatta daha da iyisi ıspanağı smoothie yapıp süt ve süt ürünleriyle karıştırarak tüketmek. Ispanak küçük parçalara kesildiğinde yapraklarından daha fazla lütein dışarı çıkıyor ve yağ, lüteinin çözünebilirliğini arttırıyor." açıklamasını yaptı.