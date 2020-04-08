İspanya’da ölü sayısı 14 bin 555’e yükseldi

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülkelerden İspanya'da ölü sayısı dört gün düşüşe geçse de, son iki gün yeniden hız kazandı. Ölü sayısı 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e ulaştı.

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ikinci ülke olan İspanya’dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede dört gün üst üste düşüş eğilimi gösteren günlük can kaybı sayısı, son iki gündür yeniden artışa geçti.

2 Nisan'da 950'ye ulaşarak zirve yapan ölü sayısı takip eden günlerde düşüşe geçmiş, son olarak 6 Nisan’da 637 olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak Sağlık Bakanlığı’ndan son duruma ilişkin paylaşılan verilerde, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 757 olduğu duyuruldu.

Böylelikle toplam ölü sayısı 13 bin 798'den 14 bin 555’e, toplam vaka sayısı ise 140 bin 510'dan 146 bin 690’a yükseldi.



HÜKÜMETTEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Öte yandan İspanyol hükümetinden Avrupa Birliği’ne (AB) tehdit gibi bir uyarı geldi. İspanya hükümet sözcüsü Maria Jesus Montero, corona virüsüyle mücadele için ortak bir finansal çözüm yolu bulunamaması durumunda, AB’nin geleceğinin risk altında olduğunu söyledi.