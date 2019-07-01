İSRAİL SURİYE'YE SALDIRDI, SURİYE KARŞILIK VERDİ, 1 FÜZE KKTC'YE DÜŞTÜ

İsrail savaş uçakları dün gece Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.



Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı. SANA’ya göre, Suriye, hava savunma füzeleriyle saldırıya karşılık verdi. Saldırılarılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırıların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü. İsrail makamları konuya ilişkin henüz yorum yapmadı. Öte yandan Taşkent'e sabahın ilk saatlerinde düşen cismin, Suriye'yi hava saldırılarına karşı korumak için kurulan S- 200 füze sistemine ait olduğu öğrenildi. Atılan füzenin hedefini ıskaladığı, belli bir süre havada ilerlediği ve menzili bitince kendi kendine infilak ederek, bölgeye düştüğü kaydedildi.



