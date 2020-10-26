HP milletvekili Jale Refik Rogers, UBP-HP hükümetinin 1 Haziran 2019’da Meclisten güvenoyu aldığını, 7 Ekim’de HP’nin hükümetten çekildiğini söyledi.

Rogers, “Kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Hükümetin koalisyon ortağı çekildiğinde hükümet düşer, hükümetin Başbakanı istifasını Cumhurbaşkanına sunar. Bunu kendisine de söyledik. Hükümetin istifası ısrarla sunulmadı.

Bakanlar Kurulu şu anda yok. Bunun tekrar tekrar konuşulması üzüntü verici” dedi. Rogers, ekonomi, sağlık gibi birçok konuda sorun olduğunu, Meclisin işinin çok olduğunu ancak hukuken yapılması gerekenlerin yapılmadığı için bunların konuşulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini birine vermesi gerektiğini belirten Jale Refik Rogers, Kıb-Tek müdürünün görevden aldığını anımsatarak, “Israrla hükümet varmış gibi görüntü vermek yanlış. Buna son vermek gerek” dedi.

Jale Refik Rogers, kutuplaştırmaya yönelik siyaset yapılmasını eleştirdi, “Bu ülkenin ciddi sorunları var. Birlik beraberliğe önem vermeliyiz. Bunu, teamülleri yıkarak yapamayız” şeklinde konuştu.