İŞSİZ KALAN 11 KİŞİ İŞLERİNE GERİ DÖNÜYOR

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Güzel haber” ifadesi ile kararı paylaşan Kudret Özersay, Kıyı Emniyeti’nde görev yapan ve işini yitiren 11 gencin, Kıyı Emniyeti ve Kurtarma Şirketi’nde yeni bir geminin hibe edileceğini, 11 gencin 1 Ağustos itibarı ile eski işlerine döneceğini söyledi.

Özersay, “iş imkanı yaratıldı. İşini koşullar nedeniyle yitirenlere yeniden olanak tanındı. Bu yeni istihdam değildir” dedi.