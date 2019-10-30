İştah sorunu yaşayanlar dikkat!

Gebelikte iştahsızlık neden olur?

Gebelikte beslenme anne ve bebeğin sağlığını yakından ilgilendiren hassas konulardan biridir. Bu dönem tüketilen tüm yiyecekler bebeğin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişiminin tamamlamasını sağlar. Ancak hamileliğin ilk dönemlerinde anne adaylarında iştahsızlık görülebilir. Bu iştahsızlık genellikle geçici olur ve zamanla normal bir hamilelik seyri devam eder. Peki, gebelikte iştahsızlık neden olur? İştahsızlığı önlemek için neler yapılabilir?

Genellikle gebeliğin ilk üç ayında yaşanan iştahsızlık normal görülür. İlk üç ayın ardından anne adaylarında iştah normale döner ve gitgide artabilir. İlk aylarda yaşanan mide bulantıları ve kusmalar anne adaylarının kilo almamasını hatta zayıflamasına neden olabilir. Bu süreç kısa zaman sonra geçer ve iştahsızlık sorunu ortadan kalkabilir. Gebelikte 3 ayın ardından hala iştahsızlık ve aşırı kusma gibi problemler yaşanıyorsa mutlaka doktorunuza başvurmalısınız çünkü 4. aydan itibaren vücut normale döner, iştah artar ve kilo alımı hızlanabilir. Hamilelik döneminde yaşanan aşırı iştahsızlık genetik etmenler, beslenme tarzı ve hastalıklardan dolayı olabilir fakat bu durum bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini olumsuz etkiler. Hamilelik döneminde güneş altında uzun süre kalmamak, yağlı ve asitli içeceklerden uzak durmak gerekmektedir. Taze sebze ve meyveler tüketebilir enerji ve iştahınızı arttırabilirsiniz. İşte iştah sorunu yaşayanlara yardımcı olacak birkaç öneri…

GEBELİKTE İŞTAHSIZLIĞI ÖNLEMENİN YOLLARI

– Yiyeceklerin aşırı yağlı olması midede hazımsızlığa yol açar ve iştahsızlık yaratabilir.

– Bol bol sebzeye meyve tüketilmelidir.

– Kalsiyum ve protein alımına dikkat edilmelidir.

– Bol bol duş alınmalı ve vücut hijyenine önem verilmelidir.

– Ani gelen mide bulantıları için çantanızda bir kraker taşıyabilirsiniz.

– Bol bol su içmeye özen gösterin.

– Ara öğünlerde fındık fıstık, ceviz ve badem gibi sağlıklı yemişler tüketebilirsiniz.