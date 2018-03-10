İSTANBUL DEĞİL GİRNE BOĞAZI!

Lefkoşa-Girne yolunda uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar çileden çıktı. Haftanın son iş günü olması ve eve dönüş yolunda Lefkoşa-Girne yolu üzerinde gerçekleştirilen yol tadilat çalıştırmaları halkın tepkisini günden güne arttırıyor.

Lefkoşa-Girne yolunda uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar çileden çıktı. Haftanın son iş günü olması ve eve dönüş yolunda Lefkoşa-Girne yolu üzerinde gerçekleştirilen yol tadilat çalıştırmaları halkın tepkisini günden güne arttırıyor. Çile yolu olarak kayıtlara geçmeyi başaran Lefkoşa-Girne yolunda büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar 15 dk dakikalık yol bize 1 saat oldu diyerek isyan ettiler. Vatandaşlar böyle zulüm görmedik diyerek yakınırken, plansız bir çalışmanın sonuçları olduğunu dile getirerek bakanlığa sitemde bulundular. Yapılacak yol yapım ve tamiratın mağduriyet yaşatmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar yolun biran evvel çift şerit olarak açılmasını bekliyorlar.

Star Kıbrıs