İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle durduruldu

Meteoroloji İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir" dedi. Bu akşam saatlerinden sonra Marmara’nın güney ve doğusunda görülecek olan karyağışlarının; yer yer kuvvetli rüzgar ile birlikte, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette olması bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Yoğun kar yağışını giderek şiddetinin artırdığı İstanbul için son dakika uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken Meteoroloji, AFAD ve AKOM da yeni uyarılarda bulundu.

İstanbul'da etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar 18.00'a kadar durduruldu. Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi.

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmaması istenen açıklamada, “Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 72 bin 81 personel, 33 bin 450 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir. Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. Bin 340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) İstanbul'daki kar yağışına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

"BASKIN KAR YAĞIŞLARI BİZİMLE OLACAK"

İstanbul'un herhangi bir yerinde her an ani bastıran kar yağışları görülebileceğini belirten İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, kış koşullarına hazırlık olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MARMARA’NIN GÜNEY VE DOĞUSUNDAKİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Marmara’nın güney ve doğusunda görülecek olan kar yağışlarının; yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) kuzeyli rüzgar ile birlikte, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5 ila 15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ YENİ HARİTAYI YAYINLANDI

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli, Muğla çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla'nın, Antalya'nın ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yükseklerinde, Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Milliyet