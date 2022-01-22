İstanbul’da korkutan deprem

Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Ayvacık'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Dursunbey’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.31’de meydana gelen depremin derinliği 11.49 km olarak açıklandı.

Kandilli rasathanesi ise depremin Balıkesir Ayvacık’ta meydana geldiğini ve büyüklüğünün 4.8 olduğunu duyurdu.

Korkutan deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

sözcü.com.tr