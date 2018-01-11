İstanbullu Gelin Aslında Orada Çekilmiyormuş!

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin’in rol aldığı İstanbullu Gelin adlı dizi, iki sezondur Cuma akşamları izleyicileri Star TV ekranlarına kilitliyor. İstanbul’dan Bursa’ya, köklü bir aileye gelin giden genç bir kadının hikayesini konu alan dizide, erkek çocuklarına ve soyadına aşırı bağımlı bir anne ile gelinin çatışması konu alınıyor.

Geleneksel bir aile ile modern bir kadının aynı çatı altında buluştuğu proje gerçek bir hikayeden ilhamla tasarlanıyor. Aslı Enver’e en iyi kadın oyuncu ödülü de kazandıran dizi, çekim mekanları ile merak uyandırırken sanat yönetmenliğindeki ustalık da her sahnede izleyicisini kendine hayran bırakıyor. O3 Medya yapımcılığında hayata geçen dizinin çekimleri platoda gerçekleşiyor.

Meşhur Boran Konağı aslında hiç var olmadı

Dizide Boran Konağı olarak anılan, eski Bursa evleri görünümündeki konak, dizi için özel olarak inşa edildi. Geniş bahçesi, kış bahçesi alanı ve havuzu ile göz kamaştıran yapı, Beykoz Kundura Fabrikası’nda 5 ayda kuruldu. 800 metrekare kapalı alanı, 1000 metrekare açık alanı olan platonun inşası için 600 metrekare özel parke yol ve 1000 metrekare yeşil alan peyzajı yapıldı. Konağın iç dekorasyonu da özel tasarım mobilyalar, perde ve aksesuarlarla tamamlandı. Dizide Bursa’da olarak geçen konak, İstanbul’un Beykoz semtinde, Eski Kundura Fabrikası olarak bilinen plato alanında yer alıyor. Dizinin konak çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

İstanbullu Gelin yurtdışına açıldı

Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da çekildi. Şehrin ikonik yerlerinden Eski Şehir Meydanı, Charles Köprüsü, Vaslav Meydanı, Altın Sokak ve Astronomik Saat Kulesi de dizide ekrana geldi. Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yer aldığı sahneler İstanbullu Gelin’in sezon açılışı için izleyicilere hoş bir sürprizdi. Dizinin Çek Cumhuriyeti’nde geçen tüm sahnelerinde gerçek mekanlar kullanılırken, green box gibi yöntemlere başvurulmadı.

İstanbullu Gelin dizisi nerede çekiliyor?

İstanbullu Gelin dizisinin ilk bölümlerinde Süreyya ve Faruk’un aşkının başladığı otel, dizide de belirtildiği üzere gerçekten Bursa Uludağ’da yer alıyor. Kar altındaki Uludağ’da gerçekleşen çekimler ekibe zorlu anlar yaşatsa da izleyiciye farklı ve hoş bir atmosfer sunuyor. Dizinin dış mekan çekimleri için Bursa Zafer Plaza, Heykel, Kozahan ve Kültürpark sıklıkla kullanılıyor. Faruk ve Adem Boran’ın otobüs işletmeleri gerçekten Bursa Otogar’da çekiliyor. Dizi izinler alınarak çekimlerini otogar içerisinde gerçekleştiriyor. İstanbullu Gelin dizisinde Faruk ve Süreyya’nın romantik sahnelerine ise Bursa’nın Gölyazı beldesi ev sahipliği yapıyor.