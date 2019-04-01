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"İSTANBUL'U KAZANDIK!"

"İSTANBUL'U KAZANDIK!"

Son dakika! CHP’den yeni açıklama

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, saat 07.35 itibariyle kendilerine ulaşan verileri açıkladı.

Özel Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘İstanbul’da % 99,45 sandık SEÇSİS ‘e işlendi. Fark 27.600 CHP önde’ dedi.

İşte Özel'in Twitter üzerinden yaptığı o açıklaması:

YSK Temsilcimizin
07.35 itibarıyle verdiği bilgi:

YSK verilerine göre İstanbul KIRMIZI
“Istanbul’da % 99,45 sandık SEÇSİS ‘e işlendi. Fark 27.600 CHP önde”

Bu bilgi elimizdeki ıslak imzalı tutanaklarla uyumlu.

Lamı Cimi yok
İstanbul'u kazandık.

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