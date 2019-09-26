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  3. İşte aft yarasından 1 saat içerisinde kurtaracak yöntem!

İşte aft yarasından 1 saat içerisinde kurtaracak yöntem!

İşte aft yarasından 1 saat içerisinde kurtaracak yöntem! 114
Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışım tarifini sizinle paylaşıyoruz. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.