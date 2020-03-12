İşte Bakanlar Kurulu kararları:

Koronavirüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında olağan üstü toplanan Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararlar açıklandı.

Alınan kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantının sona ermediğini, değerlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Dünyanın parçası durumunda olduğumuzu ve dünyanın şu anda bu krizi yaşadığını söyleyen Özersay, “Tüm dünyada yapılan çağrılar radikal ve agresif tedbirlerin hemen alınması yönünde. Bunu tüm vatandaşlar dikkate almalı. Panik yapmamalıyız” dedi.

Özersay alınan kararları şu şekilde sıraladı:

‘1.Akyar (2buçukmil ) ve Yeşilırmak Kapıları 22 Mart’a kadar kapatıldı. 3 kapı açık durumda ( Metehan, Ledra, Beyarmudu)

2.İran, Irak, İtalya,Çin, Güney Kore’ye ek olarak, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn vatandaşlarına tüm kara deniz ve hava giriş kapıları 1 Nisasn’a kadar kapatılmıştır.

3.Tüm okullar, kreşler, üniversiteler, dersane ve etüd merkezleri nin tatili 22 Mart tarihine kadar uzatılmıştır.

4.Okullardaki tüm, sportif, kültürel aktiviteler 3 Nisan tarihine kadar askıya alınmıştır.

5.Tüm sinema, tiyatro,festival, konser ve diğer kitle toplantıları mitingler dahil 22 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir.

6.Tüm spor müsabakaları 22 Mart tarihine kadar ertelenmiştir. Bu tarihten sonra devam edecek şekilde takvimlendirilecektir.

7.Yabancıların yeni çalışma ön izni alma işlemleri 22 Mart’a kadar durdurulmuştur.

8.Korona Virüsü ile ilgili ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler, devlet düzen ve denetim emirnamesi ile koruma altına alınmıştır. Bu malların stoklanması, fahiş fiyata satılması konularında yasaya aykırı davrananlar hakkında gerekli soruşturumalar yapılacak..’

Bakan Özersay,

“Başka tedbirler olacak, Bakanlar Kurulu devam ediyor. Sadece devletin tedbir alması değil, bireysel tedbir almak da önemli. Kamunun alacağı tedbirler dışında bireyler kendi tedbirlerini almalı. Toplu ve kalabalık alanlardan uzak durulmalı. Önümüzdeki saatler veya günlerde başka tedbirleri de yürürlüğe koyabileceğiz” dedi.

BRTK