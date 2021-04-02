İşte Bakanlar Kurulu kararları:

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner toplantı sonrası alınan kararları açıkladı.

Alınan kararlar şöyle;

-Sokağa çıkma yasağı 1 hafta daha kuralların devamı yönünde karar üretildi.

-5-12 Nisan arasında Pazartesi-Cumartesi arası 21.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecek.

-Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı uygulaması sürecek.

-11 Nisan Pazar Günü YDP'nin kurultayı olacağından YDP Kurultayı'nı cumartesi gününe alması yönünde ilgili Bakan'a öneri yaptık.

-Pazartesi-Cumartesi arası marketler sabah 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

-Bakanlar Kurulu'nun kapalı olarak ilan ettiği işletmeler; sinema, nişan ,düğün, doğum günleri mevlitler casino bar taverna nargile kafe ve her türlü oyun salonları, masaj spa, gece kulüpleri, clublar ve hamamlar kapalı olacaktır.

BRTK