İşte Bakanlar Kurulu kararları:
İşte Bakanlar Kurulu kararları:
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner toplantı sonrası alınan kararları açıkladı.
Alınan kararlar şöyle;
-Sokağa çıkma yasağı 1 hafta daha kuralların devamı yönünde karar üretildi.
-5-12 Nisan arasında Pazartesi-Cumartesi arası 21.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecek.
-Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı uygulaması sürecek.
-11 Nisan Pazar Günü YDP'nin kurultayı olacağından YDP Kurultayı'nı cumartesi gününe alması yönünde ilgili Bakan'a öneri yaptık.
-Pazartesi-Cumartesi arası marketler sabah 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.
-Bakanlar Kurulu'nun kapalı olarak ilan ettiği işletmeler; sinema, nişan ,düğün, doğum günleri mevlitler casino bar taverna nargile kafe ve her türlü oyun salonları, masaj spa, gece kulüpleri, clublar ve hamamlar kapalı olacaktır.
BRTK
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