İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI!
Kudret Özersay, toplantı sonrasında alınan kararları açıkladı
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantı sonrasında alınan kararları açıkladı
Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki ilk kez resmi olarak toplanan Bakanlar Kurulunun ilk toplantısı az önce sona erdi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantı sonrasında alınan kararları açıkladı
Özersay’ın açıklamasının önemli satır başları şöyle:
- Borçların yapılandırılmasını 2020 yılına bırakacak Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nı onayladı
- Bir önceki hükümet döneminde hazırlanmış ancak mecliste bekleyen pek çok yasa ve önergelerin güncellenmesi ve yasallaşma için çalışma başlatılacak.
- Kiralık araç plakalarıyla ilgili çalışma yapılacak.
- Basında yer alan hali arazi tahsisiyle ilgili değerlendirme yapıldı ve ortada hukuka uygunluk bakımından soru işaretleri olduğu tespit edildi, ilgili bakan çalışma yapıp gerekirse izin iptal edilecek
- Kanser hastalarına bildirim zorunluluğu konusunda yasal düzenleme yapılacak
- Daireler ve müdürlük / müsteşarlıklarla ilgili tüzük onaylandı
Etiketler : Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu, toplantı
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