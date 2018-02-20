İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI!
İşte Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar...
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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandıktan sonra basına açıklama yapılması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında bugün saat 10.20’de toplandı.
Yaklaşık 4 saat süren Bakanlar Kurulu az önce sona erdi, Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit alınan kararları açıklandı:
2018 Bütçesi 5 milyar, 815 milyon TL olarak onaylandı meclise sevk edildi.
Hemşire ve ebelerin kadrolarına ilişkin düzenlemeler içeren Yataklı tedavi kurumları yasa tasarısı da onaylandı meclise sevk edildi
Kiralık araç plakaları 2 Temmuz tarihinden itibaren eski haline dönüyor
Türkiye petrolleri anonim ortaklığı ile 2011de yapılan petrol arama anlaşması 6 yıl uzatıldı
Etiketler : Bakanlar Kurulu, toplantı, kararlar
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