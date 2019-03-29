İşte Beşiktaş'ın 'yeni Atiba'sı!
İşte Beşiktaş'ın 'yeni Atiba'sı!
A+A-
Lig bitiminde Medel ayrılacak, mayısta sözleşmesi bitecek olan Atiba’nın geleceği ise yine belirsiz. Listedeki oyunculardan biri de Bernard Mensah.
Lig bitiminde Medel ayrılacak, mayısta sözleşmesi bitecek olan Atiba’nın geleceği ise yine belirsiz.
Başkan Fikret Orman ve yönetimi, seçimde yeniden göreve gelmeleri halinde orta alana 2 takviye birden yapmayı planlıyor.
Listedeki oyunculardan biri de Bernard Mensah.Kayserispor’un Atletico Madrid’den kiraladığı Mensah’ın, satın alma opsiyonlu şekilde İspanyol kulübünden kiralanabileceği belirtildi.
Etiketler : Atiba
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.