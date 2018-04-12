İşte Brad Pitt'in yeni sevgilisi...

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, Neri Oxman'la mimari bir proje üzerinde çalışırken tanıştı. Sosyal medyada kasımda sevgilisinin çalıştığı laboratuvara yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafı yayımlandı.

Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra hiç kimseyle görüntü vermeyen Brad Pitt'in (54), yeni sevgilisiyle çekilen ilk fotoğrafı yayımlandı.