İŞTE BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN BİLET

Milli Piyango sonuçlarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar bilet sorgulama sayfasına yoğun ilgi gösterdi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ikramiye isabet numaralar açıklandı. Büyük ikramiyenin bu yıl 60 milyon olduğu Milli Piyango çekilişinde kazanan rakamda belli oldu.

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango 2017 yılbaşı bileti sorgulama ekranı vatandaşların yoğunluğu ile karşılaştı. 60 milyon TL'lik büyük ikramiyenin biletlerine isabet edip etmediğini araştıran bireyler, Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ardından şanslı numaraları araştırdı.İşte amorti numaraların da merak edildiği Milli Piyango sonuçları ve yılbaşı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çıkan numara belli oldu. Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar heyecanla biletlerini kontrol etmeye başladı.Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2 - 7 - 9 - 6 - 2 - 8 - 8 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti. Milli Piyango’nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da satıldı. Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2796288 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

60 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

2796288

10 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

0550921

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9066659

2 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

8932892

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

6835248

500 BİN TÜRK LİRASI ÖDÜL KAZANAN NUMARA

2566180

AMORTİ RAKAMLARI

0 ve 5