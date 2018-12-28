İşte Cem'in planı...

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Etiler'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile önceki akşam Etiler’deki Papermoon adlı mekanda baş başa romantik bir yemek yedi

Mekan çıkışı objektife takılan çift, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Cem Yılmaz muhabirlerin 'Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?' sorusuna ise "2019'a girmeyi planlıyorum." cevabını verdi.