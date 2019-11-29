İşte çocuklarda işitme kaybının belirtileri...

İşitme tarama testleri nelerdir?

Yeni doğan bebeklere ve çocuklara gelişimlerinin başlarında herhangi bir sorunu tespit etmek için rutin işitme testleri yapılır. Peki, işitme tarama testleri nelerdir?

Çocukluk döneminde ciddi işitme problemleri nadir olmakla birlikte, erken testler herhangi bir sorunun mümkün olduğunca erken belirlenip tedavi edilmesini sağlar. İşitme taraması genellikle sadece bir çocuğun işitmesinin normal bir seviyede olmadığını gösterir. Tarama prosedürleri hızlı, güvenilir ve ağrısızdır. Peki, işitme tarama testleri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İŞİTME TESTİ NEDİR?

İşitme testleri çocuğunuzun ne kadar iyi duyabildiğini ölçer. Her yaşta işitme kaybı olabilir, ancak bebeklik ve erken çocukluk döneminde işitme sorunları ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü normal işitme, bebeklerde ve küçük çocuklarda dil gelişimi için zorunludur. Geçici bir işitme kaybı bile bir çocuğun konuşulan dili anlamasını ve konuşmayı öğrenmesini zorlaştırabilir.

Normal bir işitmede, ses dalgaları kulağınıza girdiğinde kulak zarının titremesine neden olur. Titreşim, dalgaları kulaktan daha uzağa taşır, burada sinir hücrelerini beyninize ses bilgisi göndermesi için tetikler. Bu bilgi duyduğunuz seslere çevrilir.

İşitme kaybı, kulağın bir veya daha fazla kısmı, kulağın içindeki sinirler veya beynin işitmeyi kontrol eden kısmı ile ilgili bir sorun olduğunda meydana gelir.

Üç ana işitme kaybı türü vardır:

– İletken

Bu tip işitme kaybı, kulağa ses iletiminin engellenmesinden kaynaklanır. En sık bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür ve genellikle kulak enfeksiyonlarından veya kulaklardaki sıvıdan kaynaklanır. İletken işitme kaybı genellikle hafif, geçici ve tedavi edilebilirdir.

– Sensorinöral (ayrıca sinir sağırlığı da denir)

Bu tip işitme kaybı, kulağın yapısında ve / veya işitmeyi kontrol eden sinirlerde bir sorundan kaynaklanır. Doğumda mevcut olabilir veya yaşamın geç saatlerinde ortaya çıkabilir. Sensörinöral işitme kaybı genellikle kalıcıdır. Bu işitme kaybı tipi, hafif (belirli sesleri duymama) ile derin (herhangi bir ses duymama) arasında değişir.

– Karışık

Hem iletken hem de sensorinöral işitme kaybının bir kombinasyonu.

İŞİTME TESTLERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Rutin işitme testleri çoğu bebek ve çocuk için önerilmektedir. Yenidoğanlara genellikle hastaneden ayrılmadan önce işitme testi yapılır. Bebeğiniz bu işitme testini geçemezse, her zaman ciddi işitme kaybı anlamına gelmez. Ancak bebeğiniz üç ay içerisinde tekrar test edilmelidir. Çoğu çocuk düzenli sağlık muayenelerinde işitme kontrollerini yaptırmalıdır. Bu kontroller, kulakta fazla kir, sıvı veya enfeksiyon bulgularını kontrol eden kulağın fiziksel bir muayenesini içerebilir. Çocuğunuzda işitme kaybı semptomları varsa, testler daha sık yapılmalıdır.

İŞİTME KAYBI BELİRTİLERİ

Bir bebekte işitme kaybının belirtileri şunlardır:

– Yüksek seslere tepki olarak sıçramamak veya ürkmemek

– Bir ebeveynin sesine 3 aylıkken tepki vermemek

– Gözlerini çevirmemek ya da 6 aylıkken bir sese doğru gitmemek

– Sesleri taklit etmemek veya 12 aylıkken birkaç basit kelime söylemek

Yürümeye başlayan çocukta işitme kaybının belirtileri şunlardır:

– Gecikmiş veya anlaşılması zor konuşma; Çoğu küçük çocuk, 15 aylıkken “anne” veya “baba” gibi birkaç kelime söyleyebilir.

– İsmi söylendiğinde yanıt vermiyor

– Dikkatini vermemek

Büyük çocuklarda ve gençlerde işitme kaybının belirtileri şunlardır:

– Özellikle gürültülü ortamlarda başkalarının ne dediğini anlamada zorluk

– Yüksek perdeli sesleri duymada sorun

– TV veya müzik çaların sesini daha da açmak

– Kulaklarda zil sesi

İŞİTME TARAMA TESTİ TÜRLERİ

Objektif işitme testleri

Bu testler, çocuğunuzun, bir sesi duyduğunda yanıt vermesini veya katılmasını gerektirmez. Bu testler genellikle bebekler ve küçük çocuklar, gelişim bozukluğu olan çocuklar, işbirliğinde bulunmayan çocuklarda, diğer testlerin tutarlı veya güvenilir olmadığı durumlarda ve davranışsal testleri doğrulamak için kullanılır.

İşitsel Beyin Sapı Yanıtı (ABR): Kulaklıkla kulaklara ses verilir ve seslere verilen yanıt kaydedilir. Bu kayıtlar analiz edilir ve işitme hassasiyetinin bir değerlendirmesi yapılır.

Otoakustik Emisyonlar (OAE’ler): OAE’ler, işitme organı (koklea) içerisindeki işitme kıllarının fonksiyonu hakkında bilgi sağlar. Küçük bir uç ile kulağa ses gönderilir ve kokleadan gelen ses yanıtı mikrofonla kaydedilir.

Timpanometri: Bu test türü kulak zarı ve orta kulağın ne kadar iyi çalıştığı konusunda bilgi sunar. Kulağa hafif bir hava üflenir ve hava basıncındaki değişikliğe yanıt olarak kulak zarının hareket miktarı kaydedilir. Bu test kulak zarında bir delik olup olmadığını veya orta kulakta sıvı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Davranışsal işitme testleri

Davranışsal testler çocuğunuzun farklı perdelerdeki sesleri nasıl işittiği ve onlara nasıl yanıt verdiğine ilişkin bilgi sağlar. Sesler kulaklık veya hoparlörler yoluyla verilir. Odyolog çocuğunuzun verilen en yumuşak seslere yanıtlarını inceler ve kaydeder ve bunları odyogram adlı bir grafik üzerinde gösterir.

İŞİTME KAYBININ DERECELERİ

İşitme kaybının derecesi, işitme kaybının şiddeti demektir. Çocuklar için işitme genellikle ortalama işitme seviyesi ile açıklanır.

– Normal aralık veya işitme kaybı yok: 0 ila 20 dB

– Hafif kayıp: 21 ila 40 dB

– Orta kayıp: 41 ila 65 dB

– Ciddi kayıp: 66 ila 90 dB

– İleri derecede kayıp: 91 dB veya daha yüksek