İşte Demet Şener'in yeni aşkı...

Demet Şener'in iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Bu sabah Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Demet Şener aşkını itiraf etti... Şener, Cenk Küpeli ilişkisinin yeni olduğunu belirterek " Bir şey saklamam hayatımda...Hiç saklamıyoruz. Ben özgür kadınım. Şu anda çok aşığım. Çok yeni bir ilişkimiz var..Aşk böyle bir şey, adam gibi çıkarsın..." dedi.