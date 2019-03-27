İşte Demet Şener'in yeni aşkı...
Canlı yayında açıkladı
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Demet Şener'in iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Bu sabah Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Demet Şener aşkını itiraf etti... Şener, Cenk Küpeli ilişkisinin yeni olduğunu belirterek " Bir şey saklamam hayatımda...Hiç saklamıyoruz. Ben özgür kadınım. Şu anda çok aşığım. Çok yeni bir ilişkimiz var..Aşk böyle bir şey, adam gibi çıkarsın..." dedi.
Etiketler : Demet Şener, Cenk Küpeli, yeni aşk
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