İşte doğanın mucizesi! Ağacın gövdesinde kamufle olan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor

Günlük koşturmaca içerisinde zaman zaman etrafımızda başka yaşamlar olduğunu fark edemiyoruz. İşte o anlardan birinde çekilen ve ilk bakışta sıradan bir ağaç gövdesiymiş gibi görünen fotoğraf karesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Dikkatli bakınca ağacın üzerinde görünen kamufle olmuş kelebek, yaratılış özelliğiyle kendine hayran bıraktı.

İnsanoğlu doğada tek başına yaşamıyor. Etrafımıza dikkatli baktığımızda bizlerden bağımsız başka canlıların da hayatta kalma mücadelesine tanıklık ediyoruz. Bu anlardan birinde çekilen fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İlk bakışta sıradan bir ağaç gövdesiymiş gibi görünen fotoğraf karesine dikkatli bakında kamuflaj yeteneğiyle kendine hayran bırakan bir kelebeği görüyorsunuz.

BİRÇOK KİŞİ FARK ETMEKTE ZORLANDI

Fotoğraf karesi ilk olarak Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından "Ağaç sadece tek başına bir canlı değildir. Diğer canlılar için de yaşam alanıdır. Tıpkı fotoğrafta olduğu gibi" notuyla paylaşıldı. Kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraftaki kelebeği birçok kişi fark etmekte zorlandı.

İşte o fotoğraf karesi;

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