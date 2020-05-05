İşte dolarda son durum!

Piyasalarda açıklanacak herhangi önemli bir verinin bulunmadığı güne dolar/TL 7 seviyesinin üstünde başladı. Avrupa Birliği aşı çalışmaları için 7.4 milyar euro bağış topladığını açıklarken uluslararası kreditörler Arjantin'in borçlarını yapılandırmak için sunduğu teklifi reddetti.

Hazine tarafından düzenlenecek ihalelerin izleneceği yeni güne Dolar/TL 7 seviyesinin üstünde başladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte corona virüsünden 64 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 614 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 15 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak, şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde hiçbir şey tam manasıyla normal eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir” dedi.

AVRUPA 7.4 MİLYAR EURO BAĞIŞ TOPLADI

AB, koronavirüs aşısı için 7 milyar 400 milyon Euro bağış topladı. Çin’de dün sadece 1 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Uluslararası kreditörleri borcun yeniden yapılandırılması için Arjantin hükümeti tarafından sunulan teklifi reddettiler.

AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Almanya’nın corona virüsünün vurduğu şirketleri kurtarmasının Avrupa için lokomotif olabileceğini söyledi.

Almanya Anayasa Mankemesi, Avrupa Merkez bankası’nın tahvil alımı yapmasının meşruluğu, yasalara uygunluğu konusunda bugün bir karar verecek. Türkiye’de de Merkez Bankası hazine ve işsizlik fonu sigortası tahvili satın alarak piyasaya para arzı gerçekleştiriyor.