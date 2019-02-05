İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA kadroları!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA'ya bildirdiği kadrolar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listeler belli oldu. Fenerbahçe kadrosuna; Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı eklerken, Galatasaray ise Luyindama, Marcao ve Diagne'yi kadroya aldı.

İşte kadrolar

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Harun Tekin, Eren Tunç, Erten Ersun, Abdullah Yiğiner, Hasan Ali, Isla, İsmail, Burak Albayrak, Neustadter, Skrtel, Batuhan Yılmaz, Muhammed, Abdulcebrail, Sadık, Gürkan Başkan, Cenk Alptekin, Deniz Yılmaz, Kemal Bayrak, Mehmet Topal, Moses, Mahsun, Tolgay, Ayew, Valbuena, Jailson, Batın, Oğuz Kağan, Eljif, Alper, Frey, Slimani, Benzia, Muhammed, Fatih Bektaş

Galatasaray: Muslera, İsmail, Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Sinan, Onyekuru, Muğdat, Diagne