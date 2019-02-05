İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA kadroları!
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA kadroları!
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA'ya bildirdiği kadrolar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listeler belli oldu. Fenerbahçe kadrosuna; Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı eklerken, Galatasaray ise Luyindama, Marcao ve Diagne'yi kadroya aldı.
İşte kadrolar
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Harun Tekin, Eren Tunç, Erten Ersun, Abdullah Yiğiner, Hasan Ali, Isla, İsmail, Burak Albayrak, Neustadter, Skrtel, Batuhan Yılmaz, Muhammed, Abdulcebrail, Sadık, Gürkan Başkan, Cenk Alptekin, Deniz Yılmaz, Kemal Bayrak, Mehmet Topal, Moses, Mahsun, Tolgay, Ayew, Valbuena, Jailson, Batın, Oğuz Kağan, Eljif, Alper, Frey, Slimani, Benzia, Muhammed, Fatih Bektaş
Galatasaray: Muslera, İsmail, Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Sinan, Onyekuru, Muğdat, Diagne
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.