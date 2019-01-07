İşte Galatasaray'ın Serdar Aziz şartları!

Galatasaray'da yönetim, Fenerbahçe ile görüşen Serdar Aziz’e iki şart koştu! 28 yaşındaki Serdar Aziz'den önce 1.6 milyon euroluk alacağını bırakmasını isteyen Galatasaray, bonservis olarak da 2.5 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in “Birlikte çalışma kültürlerimiz farklı” diyerek kapıyı gösterdiği Serdar Aziz, Fenerbahçe’ye transfer olmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki stoperin menajeri Haluk Canatar, “Fenerbahçe’ye gitmeyi düşünüyoruz” derken, sarı-lacivertlilerin ikinci başkanı Semih Özsoy da, “Serdar bizi istiyor” açıklamasında bulunmuştu. Ancak Serdar’ın ayrılması o kadar kolay değil. 2016’da bonservisine 4.5 milyon euro ödenen başarılı stoper kesinlikle bedavaya bırakılmayacak.

Yönetim, ayrılmak isteyen Serdar Aziz’e iki şart koştu. Bunların ilki, Serdar’ın geçen sezondan sarkan taksitlerle birlikte 1.6 milyon euroluk alacağını bırakması.

Şimdi gözler Fenerbahçe’de

İkinci şart ise 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli getirmesi.

Yönetim bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koyarken, Serdar Aziz’in menajerine de ayrığılın ancak bu şekilde olabileceği iletildi.

Şimdi gözler Fenerbahçe cephesinin yapacağı resmi teklifte.