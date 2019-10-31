İşte hıçkırığın kesilmesinde en etkili yöntem...

Hıçkırık nasıl geçer?

İstemsiz hava yutulması, aşırı yemek, gazlı içecekler, aşırı alkol tüketimi ve gastrointestinal sistemindeki ani ısı değişimlerinden dolayı gerçekleşen hıçkırık hakkında merak edilenler haberimizde… Hıçkırık nasıl geçer? İşte cevabı…

Hıçkırık, kişinin hava alması geçici olarak engellendiğinde gerçekleşir. Belirgin bir sebep olmadan olabilir. Genellikle küçük bir sıkıntıdır, ancak uzun süren hıçkırıklar ciddi bir tıbbi sorun olduğunu gösterebilir. Peki, Hıçkırık nasıl geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

HIÇKIRIK HAKKINDA

Hıçkırık, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasının ani bir şekilde kasılmasıyla oluşur. Bu kasılma esnasında, diyafram aniden fazla hava solunmasına neden olur, soluk borusu da bu ani hava girişini kısıtlamak için gırtlak girişini kapatır. Ses tellerinin olduğu bölgede bulunan gırtlağın aniden kapanması, hıçkırık dediğimiz sese neden olur.

Hıçkırıkların kesin nedeni belirsizliğini korumaktadır, ancak kronik hıçkırıklar inme ve mide-bağırsak sorunları da dahil olmak üzere çok çeşitli tıbbi durumlarla bağlantılıdır.

Çoğu vaka tedavi olmadan düzelir, ancak uzun süren hıçkırıklar uykusuzluk ve depresyon gibi komplikasyonlara yol açabilir.

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Hıçkırık vakalarının çoğu tıbbi tedavi olmadan kendiliğinden geçer. Altta yatan bir tıbbi durum, hıçkırığa neden oluyorsa, bu hastalığın tedavisi hıçkırığı ortadan kaldırabilir. Hıçkırığı geçirmek için aşağıdaki ev tedavileri kanıtlanmamış olsa da rahatlama sağlayabilir:

– Hıçkırığın kesilmesinde en etkili yöntem karbondioksit solumaktır. Bir kağıt torbaya nefes verin, fakat asla plastik bir poşet kullanmayın ve kafanızı poşetle örtmeyin

– Buzlu su ile gargara yapın

– Nefesinizi 10-15 saniye kadar tutmaya çalışın ardından nefes verin, daha sonra bu işlemi 20 dakika ara ile üç dört kez yapın

– Soğuk suyu yudum yudum için

Ağzınızı ve burnunuzu kapatıp akciğerlerinizden nefes vermeye çalışın

– Yutkunurken burnunuza hafif bir baskı uygulayın

– Diyaframınıza hafif bir baskı uygulayın

– Bir dilim limonu ısırın

– Biraz toz şeker yutun

– Oturun ve kısa bir süre için mümkün olduğunca dizlerinizi sıkıştırarak göğsünüze doğru çekin. Göğsünüzü sıkıştırmak için öne doğru eğilmeyi de deneyebilirsiniz.