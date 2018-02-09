İŞTE HÜKÜMET PROGRAMI!

Meclis Genel Kurulu’nda önce özel gündemde yer alan CTP-HP-TDP-DP Hükümeti Programı okunacak, daha sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilecek…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gündeminde hükümet programı ve başkanlık divanı seçimi ile toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nda önce özel gündemde yer alan CTP-HP-TDP-DP Hükümeti Programı okunacak, daha sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilecek…

Meclis’in saat 10:00’da başlaması gereken toplantısı, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı’na ilişkin Başsavcılık’tan gelen olumsuz rapor üzerine, Hükümet ortağı partilerin başkanlarının bir araya gelmesi nedeniyle gecikti.

Önce Hükümet Programı…

Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında saat 11:20’de toplanan Genel Kurul toplantısında ilk önce özel gündemde yer alan hükümet programına yer veriliyor...

Program Meclis kürsüsünden okunarak Genel Kurul’a sunulmasının ardından, Hükümet programıyla ilgili görüşmelere, 2 tam gün sonra yani 12 Şubat Pazartesi günü başlanacak.

12 Şubat’taki görüşmeler gece yarısını göstermeden tamamlanırsa, Meclis Genel Kurulu, bir tam gün sonra, yani 14 Şubat Çarşamba günü hükümete güvenoyu verilmesi gündemiyle toplanacak.

Görüşmeler, gece yarısından sonra tamamlanırsa oylama 15 Şubat Perşembe gününe kalacak. Güvenoyunda 26 “evet” aranacak.

Başbakan Erhürman Hükümet Programı’nı okuyor…

SAAT: 11.00

CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti Başbakan Tufan Erhürman, Hükümet Programı’nı Meclis Kürsüsü’nden Genel Kurul’a sunuyor…

Meclis’in saat 10:00’da başlaması gereken toplantısı, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı’na ilişkin Başsavcılık’tan gelen olumsuz rapor üzerine, Hükümet ortağı partilerin başkanlarının bir araya gelmesi nedeniyle gecikti.

Sabah saatlerinde CTP Meclis Grubu’nun Hükümet Programı ve Meclis Başkanlığı için bir toplantı gerçekleştirdiği, ardından ise 4 parti başkanının ‘Meclis Başkanlığı’ için bir araya geldiği öğrenildi.Başkanların toplantısı saat 11:00 sıralarında tamamlandı.

CTP’nin Meclis Başkanlığı için alternatif isimler konuştuğu da elde edilen bilgiler arasında.