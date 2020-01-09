İşte iyi bir uykunun anahtarı...

Vişnenin faydaları nelerdir? Vişne neye iyi geliyor?

Vişne (Prunus cerasus), güçlü antosiyaninlerin varlığına bağlı olarak güçlü antioksidan, antidiyabetik, antienflamatuar ve obezite önleyici etkilere sahiptir. Vişnede bol miktarda, A Vitamini, E Vitamini, B grubu vitaminler ve K Vitamini yer almaktadır. Vişnede aynı zamanda fosfor, magnezyum, bakır, kalsiyum, potasyum ve sodyum bulunmaktadır. Peki, vişnenin faydaları nelerdir?

Taze bir şekilde tüketilmesinin yanı sıra, vişne suyu, reçel, marmelat olarak da sıklıkla tüketilen vişne osteoartrit, kas ağrısı, fibromiyalji, egzersiz sonrası kas ağrıları, diyabet, yüksek tansiyon, gut ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Ayrıca egzersiz performansını artırmak ve sindirime yardımcı olmak için kullanılır. Şimdi, vişnenin insan sağlığına faydalarına gelin daha yakından bakalım…

VİŞNENİN FAYDALARI

Vişnenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Vişne, iki iltihap önleyici bileşik, antosiyanin ve kersetin bakımından zengin olduğu için, astım semptomlarını ve diğer solunum koşullarını hafifletmekte yararlı olabilir ve gut hastaları için rahatlama sağlar (gut, artritin ağrılı bir şeklidir).

* Lif içeriği konusunda oldukça zengin olan vişne, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve sindirimin daha kolay şekilde gerçekleşmesini sağlar.

* Vişne, vücutta üretilen bazı proteinlerin sayısını azaltarak, eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur.

* Vişnedeki zengin antioksidanlar, vücudu meme kanserinden korumaya yardımcı olabilecek melatonin kaynağıdırlar. Bu antioksidanlar, serbest radikalleri ve kronik enflamasyona ve hastalığa yol açabilecek diğer istenmeyen maddeleri arayabilir ve etkisiz hale getirebilir.

* Felç ve kalp krizi görülme riskini azaltmaya yardımcı olmakla birlikte, genel kalp sağlığını desteklemektedir.

* İçerdiği yüksek A vitamini hem göz hem beyin sağlığı için vazgeçilmezdir. Göz içerisindeki sıvı ve vitamin oranı azalınca görme kaybına neden olan ciddi hastalıklar ortaya çıkar. Bunun için hem sıvının hm vitaminlerin yüksek olması gerekir. Ayrıca sinir hücrelerinin de vücuttaki dolaşımı için gerekli olan A vitamini beyinde oluşma ihtimali olan unutkanlık ya da beyin kanaması gibi aniden ortaya çıkan hastalıkların riskini azaltır.

* Vişne suyu mide asidini dengeler, sindirimi kolaylaştırır, bağırsak florasının çoğalmasını engeller, vücut enerjisini artırır ve gün içerisinde kişinin uzun süre tok kalmasını sağlar. Aynı zamanda vişne içeriğindeki maddeler sayesinde kan yapıcı özelliği de vardır.

* Vişnenin hafıza geliştirici ve uyku düzenleyici etkisi de bulunmaktadır. İyi bir uykunun anahtarı olarak kabul edilen vişne, uyku problemleri ile alakalı olan melatonin hormonunun sağlıklı seviyelerde olmasına yardımcı olur.