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  3. İşte 'Jet Sosyete'nin yeni sezon yayın tarihi
İşte 'Jet Sosyete'nin yeni sezon yayın tarihi

İşte 'Jet Sosyete'nin yeni sezon yayın tarihi

İşte 'Jet Sosyete'nin yeni sezon yayın tarihi

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Yeni sezonu Puhu TV'de yayınlanacak olan 'Jet Sosyete'nin yayın tarihini Gülse Birsel duyurdu.

Gülse Birsel'in hem kaleme aldığı hem de 'Gizem' karakterine hayat verdiği 'Jet Sosyete' dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yapımın yeni sezon tarihini Gülse Birsel, şu açıklamasıyla duyurdu:

''Bize neler oluyor? Öğrenmeye çok az kaldı! Jet Sosyete yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim'de puhutv'de başlıyor."

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