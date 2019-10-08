İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi...

Fenerbahçe'de formayı unutan Mehmet Ekici'nin, Almanya Bundesliga'ya geri döneceği ileri sürüldü.

Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde anlaştığı Alman takımına imza atacağı, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Ekici ile anlaşan Alman kulübünün, ocak ayında cüzi bir miktar teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.

SÖZLEŞME UZATILACAK MI?

Milli maç arasını fırsat bilen menajerler, sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar'ın menajeri. Damien Comolli'ye mesaj gönderen Faslı oyuncunun temsilcisi, sözleşme uzatılıp uzatılmayacağını sordu. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.