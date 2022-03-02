İşte milyonlarca izlenen görüntü! Kadın, küçük kızı kaçırılmaktan böyle kurtardı

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü, kısa süre içerisinde 7 milyona yakın izlenme aldı. Söz konusu görüntüdeki kadın, dikkati sayesinde küçük kızı kaçırılmaktan kurtardı.

Küçük bir kızın kaçırılmaktan son anda kurtulduğu anlara ilişkin görüntü, sosyal medyada çok konuşuldu. Aynı zamanda aileleri uyarmak için yayınlanan görüntü, kısa süre içerisinde 7 milyona yakın görüntülenme aldı.

DİKKATİ SAYESİNDE KURTARDI

Görüntülerde küçük bir kızın marketten dondurma aldığı görülüyor. Bu sırada hemen yan tarafta telefonla konuşur gibi yapan adam da arabanın kapısını açıkta bekleterek kıza tuzak kuruyor.

TUZAĞI FARK EDİNCE ARAYA GİRDİ

Adamın araba kapısını açıp kızı beklediğini anlayan market çalışanı kadın ise saniyeler farkla araya girerek küçük kızı kaçırılmaktan kurtarıyor. Kısa süre içerisinde çok sayıda yorum alan gönderiyi izleyen ailelerin, bu tarz durumlara karşı temkinli olması uyarısında bulunuldu.