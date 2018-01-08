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İŞTE MUHTEMEL 50 MİLLETVEKİLİ!

İŞTE MUHTEMEL 50 MİLLETVEKİLİ!

Meclise Giren Muhtemel Milletvekilleri...

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2018 Milletvekili Seçiminde Meclise Giren Muhtemel Milletvekilleri

LEFKOŞA

UBP 

FAİZ SUCUOĞLU
HASAN TAÇOY
HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN
OLGUN AMCAOĞLU
ERSİN TATAR
ZORLU TÖRE

CTP 
TUFAN ERHÜRMAN
ÖZDİL NAMİ,
SILA USAR
DOĞUŞ DERYA // BİRİKİM ÖZGÜR

HALKIN PARTİSİ
KUDRET ÖZERSAY
TOLGA ATAKAN
GÜLŞAH MANAVOĞLU

TDP
CEMAL ÖZYİĞİT

DP
SERDAR DENKTAŞ

YDP
BERTAN ZAROĞLU

****

MAĞUSA

UBP
SUNAT ATUN
DURSUN OĞUZ
OĞUSAHN HASİPOĞLU
ERSAN SANER
RESMİYE CANALTAY

CTP
ERKUT ŞAHALİ
TEDERRÜKEN
ASIM AKANSOY

HP
HASAN TOPAL
AYŞE GÜL BAYBARS

DP
FİKRİ ATAOĞLU

TDP
HÜSEYİN ANGOLEMLİ

YDP
ERHAN ARIKLI

************************

GİRNE

UBP

KUTLU EVREN
ÜNAL ÜSTEL
İZLEM GÜRÇAĞ
ÖZDEMİR BEROVA

CTP
FAZİLET ÖZDENEFE
FİKRİ TOROS

HP
EREK ÇAĞATAY
JANEL REFİK ROGERS

TDP
ZEKİ ÇELER

YDP
FUAT TEK

*********

GÜZELYURT

UBP
ALİ PİLLİ
MENTEŞ GÜNDÜZ

CTP
ARMAĞAN CANDAN

HP
HASAN BÜYÜKOĞLU

**********

İSKELE

UBP
NAZIM ÇAVUŞOĞLU
ÖNDER SENNAROĞLU
YASEMİ ÖZTÜRK

CTP
BİRAY HAMZAOĞLULARI

HP
MESUT GENÇ

****

LEFKE

UBP
AYTAÇ ÇALUDA

CTP
SALAHİ ŞAHİNER

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