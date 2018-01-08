İŞTE MUHTEMEL 50 MİLLETVEKİLİ!
Meclise Giren Muhtemel Milletvekilleri...
2018 Milletvekili Seçiminde Meclise Giren Muhtemel Milletvekilleri
LEFKOŞA
UBP
FAİZ SUCUOĞLU
HASAN TAÇOY
HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN
OLGUN AMCAOĞLU
ERSİN TATAR
ZORLU TÖRE
CTP
TUFAN ERHÜRMAN
ÖZDİL NAMİ,
SILA USAR
DOĞUŞ DERYA // BİRİKİM ÖZGÜR
HALKIN PARTİSİ
KUDRET ÖZERSAY
TOLGA ATAKAN
GÜLŞAH MANAVOĞLU
TDP
CEMAL ÖZYİĞİT
DP
SERDAR DENKTAŞ
YDP
BERTAN ZAROĞLU
****
MAĞUSA
UBP
SUNAT ATUN
DURSUN OĞUZ
OĞUSAHN HASİPOĞLU
ERSAN SANER
RESMİYE CANALTAY
CTP
ERKUT ŞAHALİ
TEDERRÜKEN
ASIM AKANSOY
HP
HASAN TOPAL
AYŞE GÜL BAYBARS
DP
FİKRİ ATAOĞLU
TDP
HÜSEYİN ANGOLEMLİ
YDP
ERHAN ARIKLI
************************
GİRNE
UBP
KUTLU EVREN
ÜNAL ÜSTEL
İZLEM GÜRÇAĞ
ÖZDEMİR BEROVA
CTP
FAZİLET ÖZDENEFE
FİKRİ TOROS
HP
EREK ÇAĞATAY
JANEL REFİK ROGERS
TDP
ZEKİ ÇELER
YDP
FUAT TEK
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GÜZELYURT
UBP
ALİ PİLLİ
MENTEŞ GÜNDÜZ
CTP
ARMAĞAN CANDAN
HP
HASAN BÜYÜKOĞLU
**********
İSKELE
UBP
NAZIM ÇAVUŞOĞLU
ÖNDER SENNAROĞLU
YASEMİ ÖZTÜRK
CTP
BİRAY HAMZAOĞLULARI
HP
MESUT GENÇ
****
LEFKE
UBP
AYTAÇ ÇALUDA
CTP
SALAHİ ŞAHİNER
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