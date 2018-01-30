İŞTE MUHTEMEL BAKANLAR...
Muhtemel Kabine şöyle;
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Demokrat Parti Parti Meclisi’nde yapılan oylamanın ardından 4’lü koalisyonun kurulması resmiyet kazandı. CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümeti kurma görevini almaya hazır.
Bakanlık paylaşımı ise şöyle:
CTP: Başbakanlık, Tarım, Ekonomi, Sağlık
HP: Bayındırlık ve Ulaştırma, İçişleri, Dışişleri
DP: Maliye, Turizm
TDP: Eğitim ve Çalışma
Muhtemel Kabine ise şöyle:
BAŞBAKAN: TUFAN ERHÜRMAN
TARIM BAKANI: ERKUT ŞAHALİ
SAĞLIK BAKANI: SILA USAR İNCİRLİ (dışarıdan atama olabilir)
EKONOMİ BAKANI: FİKRİ TOROS
BAŞBAKAN YARDIMCISI ve DIŞİŞLERİ BAKANI : KUDRET ÖZERSAY
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI: TOLGA ATAKAN
İÇİŞLERİ BAKANI: AVUKAT AYŞEGÜL BAYBARS
MALİYE BAKANI: SERDAR DENKTAŞ
TURİZM BAKANI: FİKRİ ATAOĞLU
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI: CEMAL ÖZYİĞİT
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI: ZEKİ ÇELER
Etiketler : Bakanlık paylaşımı, kabine
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