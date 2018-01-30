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İŞTE MUHTEMEL BAKANLAR...

İŞTE MUHTEMEL BAKANLAR...

Muhtemel Kabine şöyle;

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Demokrat Parti Parti Meclisi’nde yapılan oylamanın ardından 4’lü koalisyonun kurulması resmiyet kazandı. CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümeti kurma görevini almaya hazır. 

Bakanlık paylaşımı ise şöyle: 

CTP: Başbakanlık, Tarım, Ekonomi, Sağlık

HP: Bayındırlık ve Ulaştırma, İçişleri, Dışişleri

DP: Maliye, Turizm

TDP: Eğitim ve Çalışma

Muhtemel Kabine ise şöyle:

BAŞBAKAN: TUFAN ERHÜRMAN

TARIM BAKANI:  ERKUT ŞAHALİ

SAĞLIK BAKANI: SILA USAR İNCİRLİ (dışarıdan atama olabilir)

EKONOMİ BAKANI:  FİKRİ TOROS

BAŞBAKAN YARDIMCISI  ve DIŞİŞLERİ BAKANI : KUDRET ÖZERSAY

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI: TOLGA ATAKAN

İÇİŞLERİ BAKANI: AVUKAT AYŞEGÜL BAYBARS

MALİYE BAKANI:  SERDAR DENKTAŞ

TURİZM BAKANI: FİKRİ ATAOĞLU

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI: CEMAL ÖZYİĞİT

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI:  ZEKİ ÇELER

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