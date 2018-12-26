İşte O Ses Türkiye'de sahne alacak ünlüler!
İşte O Ses Türkiye'de sahne alacak ünlüler!
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TV 8'de ekranlara gelen 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında hangi ünlülerin sahne alacağı belli oldu.
Yayın hayatına başladığı ilk yıldan bu yana yılbaşı özel bölümüyle de ekranlara gelen 'O Ses Türkiye'de, 2019'a girilecek akşam yayınlanacak olan programda sahne alacak ünlü isimler belli oldu.
İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılan isimlerin listesi:
Beren Gökyıldız
Demet Özdemir
Can Yaman
Enis Arıkan
Sertab Erener
Bensu Soral
İrem Helvacıoğlu
Aslıhan Gürbüz
Aytaç Şaşmaz
Bu isimlerin yanı sıra Master Chef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu da sahnede yer alacak.
Etiketler : O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı, ünlüler
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