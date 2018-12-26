İşte O Ses Türkiye'de sahne alacak ünlüler!

TV 8'de ekranlara gelen 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında hangi ünlülerin sahne alacağı belli oldu.

Yayın hayatına başladığı ilk yıldan bu yana yılbaşı özel bölümüyle de ekranlara gelen 'O Ses Türkiye'de, 2019'a girilecek akşam yayınlanacak olan programda sahne alacak ünlü isimler belli oldu.

İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılan isimlerin listesi:

Beren Gökyıldız

Demet Özdemir

Can Yaman

Enis Arıkan

Sertab Erener

Bensu Soral

İrem Helvacıoğlu

Aslıhan Gürbüz

Aytaç Şaşmaz

Bu isimlerin yanı sıra Master Chef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu da sahnede yer alacak.