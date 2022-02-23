İşte savaşın gerçek yüzü!

Ukrayna'da yaşanan son çatışmalar üzerine Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi OHAL ilan ederken, sivil vatandaşlar okula giden çocukların kıyafetlerine kan grubu etiketi yapıştırmaya başladı.

Ukrayna'da şiddetini artıran çatışmalar üzerine Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov yaptığı açıklamada, Donetsk ve Lugansk dışında kalan topraklarında bir ay süreyle OHAL ilan etti.

SİVİL VATANDAŞLAR SİLAH EĞİTİMİ ALIYOR

Ukrayna Ordusu olası Rus işgaline karşı yaptığı hazırlıklara sivil halktan gelen destekler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ukrayna'da 18 yaşından büyük her vatandaş orduya katılabilirken, Ukrayna Ordusu gönüllü askerlere silah söküp takma, mermi sürme ve nişan alma eğitimi veriyor.

BOMBALI SALDIRI SONUCU 1 UKRAYNA ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Ordusu'nun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın desteklediği birliklerin saldırılar gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bombardıman sonucunda 1 Ukraynalı asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralanarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 1'i ağır toplam 6 asker yaralandı" denildi. Açıklamada Donbass'taki ayrılıkçıların 81'i ağır toplam 96 saldırı gerçekleştirdiği ve BM-21 Grad roketatar sistemi, 152 mm ve 122 mm çaplarında toplar, tanksavar bombaatar ile büyük makineli tüfekler kullandığı ifade edildi.

ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİNE KAN GRUBU ETİKETİ YAPIŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Ukrayna'nın önde gelen gazetecilerinden olan Olga Tokariuk'un yaptığı açıklamaya göre Ukraynalı anne babalar çocuklarını okula gönderirken kıyafetlerine kan gruplarını gösteren çıkartmalar ekliyor. Okullar ise sık sık öğrencilere tatbikatlar düzenleyerek olası işgal durumuna hazırlıyor.

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukansk'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin.

UKRAYNA'NIN MİMARI LENİN'DİR

"Hiçbir koşulda biz bir devlet oluşturmanın temelini bu şekilde kuramayız. Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu, Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor. Arşiv bunu söylüyor. Lenin'in Donbass bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde"

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