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İşte Survivor 2018 All Star kadrosu

İşte Survivor 2018 All Star kadrosu

İşte Survivor 2018 All Star kadrosu

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TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, 'Survivor 2018 All Star kadrosunu açıkladı.

10 Şubat Cumartesi günü başlayacak yarışmanın All Star kadrosunda; Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Sahra Işık, Turabi Çamkıran, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Nagihan Karadere, Nihat Doğan, Adem Kılıççı, Semra Aydemir ve Ümit Karan yer alıyor.

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