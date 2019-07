İşte Survivor 2019'un şampiyonu!

Survivor 2019 şampiyonu kim oldu? İşte Survivor şampiyonu ve kazandığı para

Türk ve Yunan yarışmacılar arasında 5 ay süren kıyasıya mücadele Bodrum'da düzenlenen büyük final ile sona erdi. Hem Türk hem de Yunan şampiyonlarının belli olduğu haftada Yusuf ve Seda Türk yarışmacılar arasında final koltuğuna oturmayı başarmıştı. İki başarılı yarışmacı SMS oylamasıyla finale kalmıştı. Acun Ilıcalı Bodrum'dan yaptığı canlı yayınla Survivor 2019 Türkiye şampiyonunu duyurdu. Survivor 2019 Türkiye şampiyonunu Yusuf Karakaya oldu. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu ve 100 bin Euro büyük ödülü kazandı. Survivor 2019 Türkiye şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu ve her sene verilen 500 bin TL büyük ödülü almaya hak kazandı. İşte büyük final gecesinde yaşananlar...

“Survivor Türkiye kim şampiyon oldu” sorusunun yanıtı Bodrum’da düzenlenen büyük finalde belli oldu. Yaklaşık 6 ay boyunca, açlık, stres, zorlu yaşam şartlarına rağmen yüksek performans sergileyerek finale kalan yarışmacılar son gece büyük bir heyecan yaşadı. Türk yarışmacılardan Yusuf ve Seda’nın final koltuğuna oturduğu yarışmada Katerina Dalaka Yunanistan şampiyonu oldu. Peki Survivor 2019 Türkiye şampiyonu kim oldu? Survivor 2019 Türkiye şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Yusuf Karakaya böylece 500 bin TL’lik büyük ödülün de sahibi oldu. İşte final gecesinden detaylar…

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE ŞAMPİYONU: YUSUF KARAKAYA

SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN ŞAMPİYONU: KATERİNA DALAKA

Survivor 2019'un ekranlara gelen 109, bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. Böylece yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Seda ise yarı finalde Yusuf ve Okay ile yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı. Yusuf, Seda ve Okay arasında yapılan oylama sonucu Okay elendi. Bu akşamki büyük finalde yer alacak olan Türk takımındaki iki isim Acun Ilıcalı tarafından Yusuf ve Seda olarak açıklandı. Yunan takımda önce Afroditi sonra Nikos elendi. Finale Dalaka ile Dimitra kaldı. Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu.