İşte Yanal'ın Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Ozan Tufan'ın gelecek sezon takımda yer alması bekleniyor.

Büyük umutlarla transfer edilen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de aklını futbola veremeyice hayal kırıklığı olmuştu.

Ersun Yanal, Alanyaspor'da iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcuya bir şans daha vermeyi düşünüyor.

Daha önce kafa olarak hazır görmediği oyuncunun Alanyaspor'daki değişimini beğenen Yanal, gelecek sezonun kadrosunda Ozan'a da yer ayırmayı planlıyor.