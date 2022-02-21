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İşte yeni kabine

İşte yeni kabine

İşte yeni kabine

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Başbakan Sucuoğlu UBP-DP-DYP Hükümeti Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Yeni hükümet şu isimlerden oluştu:

Başbakan:Faiz Sucuoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı:Kutlu Evren

Dışişleri Bakanı:Hasan Taçoy

İçişleri Bakanı:Ünal Üstel

Maliye Bakanı:Sunat Atun

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı:Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı:Dursun Oğuz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı:Erhan Arıklı

Sağlık Bakanı:Ali Pilli

Turizm ve Çevre Bakanı:Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı :Oğuzhan Hasipoğlu

BRTK

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