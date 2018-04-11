İŞTEN AYRILAN 10 KİŞİYİ ÇALIŞIR GÖSTEREREK...

Ercan Havalimanı’nda yapımı süren yeni havalimanı inşaatında geçtiğimiz yıl işten ayrılan 10 kişiyi çalışır göstererek binlerce lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddiası ile tutuklanan Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun aleyhindeki soruşturma devam ediyor

Devrim DEMİR

Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Meriç’te bulunan yeni havalimanı inşaatında geçtiğimiz yıl işten ayrılan ve halen çalışır gösterilip 9 ayda 112 bin 285,56 TL’yi zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen şirket müdürleri Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Yapılan sorgulamada suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, ek tutukluluk talebiyle dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, polisin olayın aydınlatılması için süreye ihtiyacı olduğuna değinerek zanlıların 6’şar gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

10 işçi 9 ay önce işten ayrıldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşçuoğlu, zanlılar Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun’un 11 Temmuz 2017- 23 Mart 2018 tarihleri arasında Taşyapı İnşaat şirketinin Meriç’te bulunan yeni, havalimanı İnşaat’ında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olduklarını ve daha önceden şirketten işten ayrılan Bahçeli Kaya, Mustafa Kaya, Tekin Işık, Ömer Yalın, Mevlut Yalın, Abdullah Sevim. Erol Polat, Şehmuz Kılıç, Ramazan Çakal ve Bayram Bilgili adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yapılmış gösterilerek toplamda 112 bin 285,56 TL parayı tasarruflarına geçirip sirkat ettikleri gerekçesi ile aleyhlerine şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı.

İfade vermeyi ret ettiler

Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma sonucu zanlıların tutuklandığını ancak mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vermediklerini belirtti.

Kuşçuoğlu, soruşturma kapsamında öncelikle yapılan ilk araştırmada isimlerine ödeme çıkarılan eski çalışanların yurtdışında olduklarının tespit edildiğini söyledi.

2 isim daha ortaya çıktı

Polis, yürütülen ileri soruşturmada daha önceden belirtilen şahıslara ek olarak 2 kişinin daha çalışmamasına rağmen isimlerine maaş çıktığının tespit edildiğini aktardı.

Kuşçuoğlu soruşturmanın devam ettiğini ve her gün yeni gelişmelerle karşılaştıklarını belirterek soruşturmanın selameti için zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis