"İstesem 10 tane çocuk doğururdum"

Oyuncu Billur Kalkavan (56), Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına telefonla bağlandı.

İşte Billur Kalkavan'ın açıklamalarından kesitler:

-Anneliği küçümsemiyorum, 'çok abartmayalım' diyorum sadece.

- 'Evleneyim, çocuğu da aradan çıkarayım' diyen duydum ben. Çocuk bir mal değildir, çocuk bir insandır.

'DOĞURMAK EN KOLAYI'

- Maksat doğurmak değil, maksat onu büyütmek. Doğurmak en kolayı. İstesem ben de 10 tane çocuk doğururdum ama istemedim.

- İlk iki sene anneler çocuklarına kendileri bakmalı. Kariyerinize ara verirseniz ölmezsiniz. Bırakın işlerinizi, ara verin lütfen.

'DUYUYORUM, 'ÇOCUĞUM FİLİPİNLİ DADI GİBİ KONUŞUYOR' DİYORLAR'

- Bir de bu yabancı dadı sevdası var. Ben neler duyuyorum. 'Çocuğum Filipinli gibi konuşuyor' diyor. Yabancı dadılar yüzünden aksanı bozuk çocuklar var.

BU KADAR ACİZLEŞMEYİN'

- Anneler süt vermiyor. Emzirme psikoloğu arkadaşım var. Çocuğunun ağzına memeni götüremeyecek kadar acizleşme bu hayatta. Çocuğunuzu emziremeyecek kadar beceriksiz olmayın.