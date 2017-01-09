İSTİFA EDEN CTP’LİLER TKP’YE KATILIYOR
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin uzun yıllardır üyeleri olan Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan TKP'ye Katılıyor.
A+A-
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden istifa eden Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korcan, Mehmet Çakıcı’nın yeniden dirilttiği Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne katılıyor
TKP’den bugün yapılan açıklamada, Toplumcu Kurtuluş Partisi ( TKP) Kurucular Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile Sonay Adem, Ali Gülle ve İbrahim Korcan arasında gerçekleşen istişareler sonucunda varılan ortak mutabakatın bugün düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacağı duyuruldu
Bu haber toplam 527 defa okunmuştur
Etiketler : Sonay Adem, Ali Gulle, İbrahim Korcan, Mehmet Çakıcı, TKP, CTP
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.