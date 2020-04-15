İstihdam destek ödemesini alabilecek kişiler:

-Kendi nam ve hesabına yatırım yapan tek kişi olarak çalışan avukat, muhasebeci. vb yararlanabilecek.

-Kendisiyle birlikte bir kişi yanında çalıştıran mimar mühendis ve muhasebeciler gerek kendileri gerek yanlarında çalıştırdıkları kişiler de yararlanabilecek.

-Bir kişiden daha fazla kişi çalıştıran mimar mühendis avukat ve muhasebeciler çalıştıran durumunda olan bundan yararlanamayacak ama çalıştırdıkları birden fazla kişilere katkı verilecek.

-Esnaf tanımı bir artı bir üzerinden değil bir artı dört üzerinden düzenlenmiştir. Esnaf ve müçük işletmeler de bundan yararlanabilecek. Ama dört kişiye kadar yanlarında çlaıştırdıkları kişiler hem kendileri hem yanlarında çalışanlar bu katkı payından yararlanabilecek.

-Dershanelerde kreşlerde ve etüt merkezlerinde çalışanları da bir artı dört durumu geçerli olacak.

-Basın emekçileri de taksiciler de bu katkıdan yararlanacak.

-Casino çalışanları da bu katkıdan yararlanabilecek ama 800 TL şeklinde daha farklı bir ödeme şeklinde yararlanabilecekler. Casinoların imtiyaz ödemelerini yapmaları şartıyla casino çalışanları bu katkıdan yararlanabilecekler.