İSYAN ETTİREN YANLIŞ PARK CEZASI

İsveç’in başkenti Stockholm’de acil hasta almaya giden ambulansa yanlış park ettiği için 750 kron ceza kesildi.

İSVEÇ devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, hemşire Klara Karlsson, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle ambulans isteyen hastaya yardım etmeye çalışırken park cezası aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Evinde kısa süre müdahale ettikleri hasta kadını daha sonra ambulansa taşıdıklarını belirten Karlsson, bu sırada aracın ön camına bırakılmış park cezası makbuzunu bulduklarını kaydetti.

Karlsson, sosyal medya hesabından, ambulansın ön camına bırakılan ceza makbuzunun fotoğrafını da paylaştı. Hemşirenin paylaşımı, İsveç’in en çok tartışılan konuları arasına girdi ve binlerce destek yorumu yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Hayat kurtarmak için saniyelerin hesabını yapan ambulans personeli, bir de park yeri mi arayacak?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan cezayı yazan park şirketi, cezayı iptal de etmedi.