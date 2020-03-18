İtalya'da 1 günde 475 kişi daha öldü

İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi. İtalya'da bir günde corona virüsten en yüksek can kaybı yaşandı.

İtalya corona virüs kabusu yaşamaya devam ediyor.

Bir gün içinde 475 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı da 4 bin 207 artışla toplam 35 bin 713'e yükseldi.

İtalya'da daha önce bir günde en fazla can kaybı 368 kişinin ölümüyle geçtiğimiz Pazar günü yaşanmıştı.

DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.



Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.